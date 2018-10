Voittaako tämä kuponki kohta 1,6 miljardia dollaria? Yhdysvalloissa on jaossa maailmanhistorian suurin lottopotti

Ulkomaat

Voittaako tämä kuponki kohta 1,6 miljardia dollaria? Yhdysvalloissa on jaossa maailmanhistorian suurin lottopo

on täytetty.Kuvassa oleva HS:n toimittajan kuponki on tavoittelemassa maailman kaikkien aikojen suurinta lottopottia keskiviikkona aamukuudelta Suomen aikaa. Amerikkalaisen Mega Millions -loton päävoitto on kasvanut peräti 1,6 miljardiin dollariin (1,39 miljardiin euroon).Ennätyspotti ohitti viime arvonnan jälkeen aiemman maailmanennätyksen, joka oli amerikkalaisen Powerballin 1,586 miljardin dollarin potti tammikuussa 2016.Suurin Suomeen tullut lottovoitto on Eurojackpotin 90 miljoonan euron potti viime helmikuussa. Kesäkuun alussa Veikkauksen lottoarvonnassa puolestaan jaettiin suomalaisen loton kaikkien aikojen ennätys: 14,5 miljoonaa euroa.on saanut amerikkalaiset pelaamaan hulluina. Onneaan uskotaan nyt kokeilevan niin monen, että pelaajat kattavat tiistaina peräti 75 prosenttia kaikista mahdollisista numeroyhdistelmistä. Mega Millionsia voi pelata Yhdysvalloissa kaikkiaan 44 osavaltiossa.Mega Millionsissa rastitetaan viisi ruutua 70:stä sekä lisäksi yksi ruutu 25:sta. Jos kaikki kuusi rastia ovat oikeissa paikoissa, rahahana aukeaa. Päävoiton todennäköisyys on vähän pienempi kuin Yhdysvaltain väkiluku eli yksi 302 miljoonasta.Potti kasvaa, kun täysosumaa ei tule. Edellinen Mega Millionsin päävoitto kuitattiin heinäkuun lopulla: 656 miljoonaa.Yhdysvalloissa lottovoittoa ei saa heti puhtaana käteen. Mega Millionsin päävoitto maksetaan joko 30 vuodessa tai yhdessä erässä, mutta silloin 1,6 miljardista saa vain 904 miljoonaa. Suurin osa voittajista haluaa ottaa kaikki rahat heti.Voitosta joutuu kuitenkin vielä maksamaan verot niin, että 1,6 miljardia kutistuu matkalla 600–700 miljoonaksi.Sanomien toimittajalle sellainen vähän pienempikin summa kuitenkin kelpaisi. Siksi kävin täyttämässä lottokupongin lähikaupassa. Tuttuja onnennumeroita, joilla on ennenkin hävitty.Kun kysyin myyjältä neuvoja pelaamiseen, hän tunsi pelisysteemin niin hyvin, että arvelin hänen kokeilleen itsekin onneaan. ”Panin minä kymmenen riviä”, myyjä tunnusti.Minulle riitti kaksi riviä eli sijoitukseni oli yhteensä neljä dollaria. Ja työnantajalle tiedoksi: kuponkini on sitten maksettu omista rahoista!