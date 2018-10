Kello käy Angela Merkelille, eikä Saksa ole entisensä – Mitä Euroopan jätille tapahtuu, kun poliittinen kenttä murtuu historiallisella tavalla? Saksa on keskellä poliittista muodonmuutosta. Voi olla, että Merkel on syypää kaaokseen – tai voi olla, että hän on saanut lykättyä sitä näinkin pitkälle.