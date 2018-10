Norjalaismies, joka sabotoi Hitlerin haaveet atomipommista, kuoli 99-vuotiaana – Vaarallinen sabotaasioperaatio päättyi jahtiin, jossa norjalaisten perässä oli 2 800 saksalaista

Ulkomaat

Norjalaismies, joka sabotoi Hitlerin haaveet atomipommista, kuoli 99-vuotiaana – Vaarallinen sabotaasioperaati

Norjalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Operaation

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuteen

Ennakkosuunnitelmia

Yhdysvallat

Rønnebergin

Oikaisu 24.10. kello 13.13: Tekstin aikaisemmassa versiossa kirjoitettiin virheellisesti, että Vemorkin vesivoimalaitoksessa olisi ollut raskavesireaktori. Laitoksessa valmistettiin raskasvettä.