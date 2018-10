Ulkomaat

Kaikkien aikojen suurin lottopotti menossa Etelä-Carolinaan Yhdysvalloissa

Amerikkalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mega Millions -loton 1,6 miljardin dollarin jättipotille on löytynyt ainakin yksi voittaja. Oikeat numerot löytyvät Etelä-Carolinassa myydystä kupongista, kertoi uutistoimisto Reuters.Euroissa summa on noin 1,39 miljardia. Kyseessä on maailman kaikkien aikojen suurin lottopotti.Mega Millionsissa rastitetaan viisi ruutua 70:stä sekä lisäksi yksi ruutu 25:sta. Päävoiton saamiseksi kaikkien numeroiden on oltava oikein.lottovoittoa ei saa heti puhtaana käteen. Mega Millionsin päävoitto maksetaan joko 29 vuodessa tai yhdessä erässä, mutta silloin 1,6 miljardista saa vain 904 miljoonaa. Suurin osa voittajista haluaa ottaa kaikki rahat heti.Yhdysvalloissa lottovoitot eivät myöskään ole verovapaita, vaan niistä joutuu maksamaan runsaasti veroja. Veroprosentti on riippuvainen siitä, missä osavaltiossa voiton saaja asuu. Mega Millionsia voi pelata Yhdysvalloissa kaikkiaan 44 osavaltiossa.Jättipotti innoitti amerikkalaiset lottoamaan suurin joukoin. Vielä ei ole täysin varmaa, onko oikeita rivejä pelattu enemmän kuin yksi.