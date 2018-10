Ulkomaat

Voisiko tässä olla ilmaston pelastus­rengas? Tuhansia kertoja hiili­dioksidia voimakkaampaa kaasua aletaan raj

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fluorattuja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002925635.html

Lähes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kigalin

Ehkä

Toisaalta