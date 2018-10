Ulkomaat

Trump pyytää kansaa yhdistymään, joten hänen pitäisi lopettaa puheet demokraateista vaarallisena ”mafiana” ja

Washington

Yhdys­valtain

HS:n uutinen aiheesta

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005875383.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Retoriikkaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotain muuten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

New Yorkin