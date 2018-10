Ulkomaat

Tulva vei koululaisia kuljettaneen bussin Jordaniassa – ainakin 17 kuollut

17 ihmistä on viranomaislähteiden mukaan kuollut torstaina Jordaniassa, kun tulvavesi vei mukanaan koululaisia kuljettaneen bussin. Suurin osa uhreista on lapsia, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.Myös loukkaantuneita kerrotaan olevan useita. Uhriluvun odotetaan nousevan.Viranomaislähteet kuvailevat, että äkillinen tulva tai mutavyöry vei lapsia kuljettaneen bussin mukanaan. Lapset olivat koulun järjestämällä retkellä. Pelastuslähteiden mukaan uhrien joukossa olisi myös alueella retkeilleitä perheitä, Reuters kertoo.tapahtui Kuolleenmeren lähistöllä Jordanian puolella. Tulvimisen syynä olivat alueelle iltapäivällä iskeneet voimakkaat sateet.Pelastustyöntekijät etsivät parhaillaan ihmisiä onnettomuuspaikalta. Myös Israelin armeija kertoo, että se on Jordanian hallituksen pyynnöstä lähettänyt helikoptereita ja sotilaita auttamaan pelastustöissä.Kuollutmeri sijaitsee laaksossa ja on maailman alavin mantereella sijaitseva paikka. Tulvat ja maanvyörymät ovat seudulla yleisiä.