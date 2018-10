Ulkomaat

Nainen hyökkäsi keittiöveitsellä lasten kimppuun päiväkodissa Kiinassa – 14 haavoittui

39-vuotias

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väkivaltarikokset

nainen hyökkäsi keittiöveitsessä lasten kimppuun kiinalaisen päiväkodin sisäänkäynnillä. Poliisin mukaan 14 lasta haavoittui, ja heidät on viety sairaalaan.Nainen hyökkäsi, kun Lounais-Kiinan Chongqingissa sijaitsevan päiväkodin lapset olivat palaamassa aamujumpasta yhdeksän jälkeen paikallista aikaa.Poliisi tutkii tapausta, mutta hyökkääjän motiivi ei toistaiseksi ole tiedossa.ovat etenkin Kiinan suurissa kaupungeissa harvinaisia moniin muihin maihin verrattuna, mutta viime vuosina on tapahtunut useita etenkin lapsiin kohdistuneita veitsi- ja kirveshyökkäyksiä. Ne on usein selitetty tekijän mielenterveydellisillä ongelmilla.Syyskuussa Kiinassa teloitettiin yhdeksän koululaista veitsellä tappanut mies.