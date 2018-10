Ulkomaat

Lehti: Lasten purjehdusleirin ohjaajat näkivät viime kesänä sukellusveneen lähellä Tukholman keskustaa

Sukellusveneeksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mahdollinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsissa