Ulkomaat

”Homoseksuaalinen” pingviinipariskunta hautoi onnistuneesti perheenlisäystä Australiassa

Kaksi

Valkokulmapingviinit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pingviinit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luonnonoloissa

Kyseessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy