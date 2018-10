Avustustyön veteraani Olli Pitkänen kehottaa maailmaa panostamaan Lähi-idän nuorten tulevaisuuteen: ”Heidän tilanteensa on vaarallinen aikapommi, jonka uhkaa ei täysin tajuta”

Ulkomaat

Avustustyön veteraani Olli Pitkänen kehottaa maailmaa panostamaan Lähi-idän nuorten tulevaisuuteen: ”Heidän ti

Olli Pitkänen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viimeiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kohtaaminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastapainoa

Lähtemisen

Bangkokiin

, 58, katselee tuoreen kotikaupunkinsa Bangkokin silhuettia korkean pilvenpiirtäjän kattoterassilta. Tummat myrskypilvet lähestyvät horisontista.Pitkänen puhuu synkistä aiheista kuten tuoreista kokemuksistaan Syyriasta ja Jorda­niasta. Hänen kokemuksensa auttamistyöstä pakolaisleireillä yllättävät positiivisuudellaan.”Olen tavannut pakolaisleireillä valtavasti toiveikkuutta. Monet ihmiset leireillä ovat toiveikkaampia kuin länsimaisen hyvinvoinnin keskellä elävät”, Pitkänen sanoo.kolme vuotta PItkänen työskenteli Kirkon ulkomaan­avun Lähi-idän ohjelmapäällikkönä. Asemapaikka oli Amman Jordaniassa, mutta työhön kuului matkoja myös muun muassa Syyriaan, jonka tämänhetkisen tilanteen hän kokee hyvin hauraana ja ristiriitaisena.”Taistelut ovat vähentyneet, mutta vääryys ja viha eivät häviä. On toiveita rauhasta, mutta henkinen ilmapiiri on hauras. Ihmisistä aistii suljettujen ja padottujen tunteiden taakan. Ihmisyyttä on rikottu liikaa.”Syyrialaisia Pitkänen kohtasi usein myös Jordanian pakolaisleireillä, joissa Kirkon Ulkomaanapu järjesti muun muassa vapaa-ajan toimintaa nuorille.”Pakolaisleirillä asuvilla on valtavasti energiaa. Ihmiset rakentavat elämäänsä haasteellisissa oloissa. Näistä kohtaamisista saan valtavasti voimaa. Usein kysyn itseltäni pystyisinkö samaan vai masentuisinko.”on Pitkäsen puheessa usein toistuva teema.”Olen heittäytyjä, ja työ on minulle enemmän kuin työtä. Ihmiset eivät saa olla työn kohteita vaan he ovat ihmisiä.”Maailman epäoikeudenmukaisuuden ja sodan julmuuden kohtaaminen ihmisten kautta on raskasta ja vaatii purkukeinoja.”Vaimoni on suurin tukijani. Olen onnekas, että minulla on kavereita, jotka ovat kokeneet samanlaisia asioita ja he ymmärtävät puolesta sanasta.”Maailmalla Pitkänen kohtaa välillä myös yllättäviä vanhoja tuttavia. Kesällä 2014 Pitkänen vieraili Kongossa kalastajakylässä, jossa autettiin Tansaniassa pakolaisleireillä olleita kalastajia saamaan uuden otteen elämästä.”Vanha mies tervehtii minua nimeltä. Olimme tavanneet Tansaniassa 1990-luvulla, jolloin hän oli siellä seurakunnan pastori.”työlle tuo musiikkiharrastus. ”Olen soittanut kitaristina eri puolilla maailmaa useissa paikallisissa yhtyeissä”, Pitkänen kertoo.Kansainvälinen ura ei ollut lapsuuden tai nuoruuden suunnitelmissa tai edes haaveena. Joensuussa syntynyt Pitkänen opiskeli rakennusmestariksi ja lähti vapaaehtoistyöhön remonttimieheksi Fidan kehitysyhteistyöhankkeeseen Keniaan.”Tajusin, että tämä on minun juttuni. Haluan käyttää elämäni konkreettiseen maailman parantamiseen.”Pitkänen on työskennellyt lähes 50 maassa ja vastannut ­usean työantajan palveluksessa kehitysyhteistyöhankkeista ja humanitaarisesta avustustyöstä.”Olin aluksi idealisti, ja toki minuun on tarttunut paljon realismia. Olen luvannut itselleni, että lopetan, jos minusta tulee kyyninen tai rasisti. Uskon edelleen voivani parantaa maailmaa.”ja maailmalla kiertämisen mallin Pitkänen on saanut lapsuudenkodistaan.”Äitini oli evakko ja koko lapsuuteni evakkouden ilmapiiri oli arjessa läsnä, kuten äidin kaipaus päästä käymään kotona.”Pitkänen on käynyt kahdesti äitinsä kotipaikalla Suojärven Maimalammella.”Pakolaisleireillä olen usein palannut lapsuuteeni ja miettinyt, että äitini oli tuossa samassa tilanteessa. Hänen sukupolvensa sai tilaisuuden rakentaa uusi elämä, mutta mikä on näiden nuorten tulevaisuus?”Pakolaisleireillä Pitkänen on käynyt Lähi-idän lisäksi myös Ruandassa, Kongossa ja Tansa­niassa. Hän kantaa suurta huolta Lähi-idän nuorista.”Koko maailman pitäisi panostaa siihen, että Lähi-idän nuorilla olisi tulevaisuus. Heidän tilanteensa on vaarallinen aikapommi, jonka uhkaa ei täysin tajuta. Lähi-idän nuoriso ansaitsisi mahdollisuuden.”Pitkänen muutti elokuussa aloitettuaan työt ­Suomen lähetysseuran aluejohtajana.Ensi vuonna 60 täyttävä Pitkänen suunnittelee jäävänsä eläkkeelle kuudesta kahdeksaan vuoden päästä.”Ehkä kirjoitan kirjoja, ehkä heittäydyn konsultiksi. Olen kiitollinen, että olen saanut elää merkityksellistä elämää ja tehdä työtä, jolla on tarkoitus.”