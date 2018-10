Venäjä arvostelee sotaharjoitusta, jossa Suomikin on mukana – Puolustusministeri Šoigu: ”Suuria sotilasharjoituksia on alettu järjestää lähempänä ja lähempänä Venäjän rajaa”

Ulkomaat

Venäjä arvostelee sotaharjoitusta, jossa Suomikin on mukana – Puolustusministeri Šoigu: ”Suuria sotilasharjoit

Moskova

Virallinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Torstaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskiviikkona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjä