Puolet amerikkalaisnuorista ajattelee myönteisesti sosialismista, ja uusi polvi voi kääntää maan suunnan – HS kysyi Bostonin yliopistonuorilta, miten he muuttaisivat USA:ta Donald Trump herätti liberaalit opiskelijat Emersonin kampuksella siihen, että USA oli erilainen maa kuin mitä he luulivat. Eivätkä he pidä siitä, mitä näkevät. Kun sukupolvi vaihtuu, keikaus vasemmalle voi olla iso.