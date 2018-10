Ulkomaat

Mitkä ihmeen välivaalit? Näin Yhdysvaltain vaalijärjestelmä toimii ja tästä kaikesta marraskuussa äänestetään

Yhdysvalloissa

Aloitetaan

Edustajainhuoneeseen

Mutta

Miksi

järjestetään 6. marraskuuta kongressivaalit. Amerikkalaiset äänestävät joka toinen vuosi siitä, keitä kongressiin pääsee. Tämän vuoden kongressivaaleja kutsutaan välivaaleiksi, koska samalla ei valita maalle uutta presidenttiä.Kongressi vastaa Yhdysvalloissa lakien säätämisestä. Siinä on kaksi toisistaan erillistä kamaria: edustajainhuone ja senaatti.Edustajainhuoneen jäsenet eli kongressiedustajat ja senaatin jäsenet eli senaattorit valitaan eri tavoin, vaikka nykyään kansa äänestää molemmista.senaatista. Senaattoreita on yhteensä sata eli kaksi jokaisesta osavaltiosta. Vaalipiiri on koko osavaltion kokoinen.Senaattipaikkojen määrä ei riipu siitä, kuinka paljon osavaltiossa on asukkaita. Vähäväkisessä osavaltiossa annetulla äänellä on siksi enemmän valtaa kuin yhdellä äänellä väkirikkaassa osavaltiossa.Kukin senaattori valitaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Koska vaalit ovat kahden vuoden välein, koko senaatti ei koskaan voi vaihtua kerralla. Vaaleissa äänestetään aina niiden senaattoreiden paikoista, jotka ovat jo istuneet kuusi vuotta. Kerralla on siis avoinna noin kolmannes paikoista.Vaalivuorossa olevista senaattoreista suurin osa on tänä vuonna demokraatteja. Heillä on siis tällä kertaa enemmän hävittävää.taas valitaan 435 ihmistä. Vaalipiirit ovat pienempiä kuin senaattoreilla, ja ne myös elävät väkiluvun muutosten mukana.Voittaja saa kaiken eli kustakin vaalipiiristä valitaan vain yksi edustaja. Kongressiedustajien kausi kestää vain kaksi vuotta. Sitten on luovuttava tai, mikä tavallisempaa, asetuttava uudestaan ehdolle.Paikkaansa puolustavilla poliitikoilla on yleensä etulyöntiasema sekä senaatin että edustajainhuoneen vaaleissa.ei tässä vielä kaikki. Marraskuussa valitaan myös iso joukko muuta väkeä.Jokaisessa osavaltiossa on oma senaatti ja edustajainhuone. Niiden toimikausien pituudet vaihtelevat, mutta periaate on sama kuin liittovaltion tasolla.Lisäksi valitaan osavaltioiden ”presidenttejä” eli kuvernöörejä. Useimmissa osavaltioissa kuvernöörikauden pituus on neljä vuotta. Kuvernööristä äänestetään tällä kertaa 36 osavaltiossa.Lisäksi samana vaalipäivänä osavaltioissa äänestetään lukuisista eri paikallisista viranhaltijoista ja kansalaisaloitteista.tämä on tehty näin monimutkaiseksi? Yksi syy on se, että Yhdysvallat on liittovaltio ja valta on jaettu osavaltioiden ja liittovaltion kesken.Kongressin rakenne on luotu Yhdysvaltain perustuslaissa 1700-luvulla. Perustuslain kirjoittajat pyrkivät kaikin keinoin estämään vallan keskittymisen.