Kolme palestiinalaista kuoli Israelin ilmaiskussa – Gazan mukaan uhrit ovat teinipoikia

palestiinalaista teinipoikaa on kuollut sunnuntaina Israelin ilmaiskussa Gazan kaistalla, kertoo Gazan terveysministeriö. Sen mukaan kaksi kuolleista on 13-vuotiaita ja yksi 14-vuotias.Israelin armeija ilmoitti tulittaneensa ”kolmea terroristia”, jotka sen mukaan yrittivät vahingoittaa turva-aitaa Gazan kaistan eteläosissa ja ilmeisesti asettaa räjähteen aidan viereen.ja palestiinalaisten välinen konflikti on kärjistynyt tänä vuonna. Israel on vastannut voimatoimin gazalaisten keväällä alkaneisiin mielenosoituksiin, joissa he vastustavat Gazan saartoa ja ja vaativat palestiinalaispakolaisille oikeutta palata entisille asuinalueilleen Israelin puolella.Gazan mukaan ainakin 216 palestiinalaista on maaliskuun jälkeen kuollut tulituksissa ja yhteenotoissa Israelin armeijan kanssa. Israelilaissotilaita on kuollut yksi.Viimeksi perjantaina Israelin ja Gazan rajalla kuoli neljä palestiinalaista. Tämän jälkeen jälkeen palestiinalaistaistelijat ampuivat ohjuksia Israelin puolelle ja Israelin armeija vastasi lauantaina ilmaiskuilla. Näissä iskuissa ei kuollut ketään.Israel ja Hamas-järjestön johtamat gazalaistaistelijat ovat vuoden 2008 jälkeen sotineet kolmesti. Tilanteen kiristyminen tänä vuonna on nostattanut huolia uuden sodan mahdollisuudesta.