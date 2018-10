Moskovassa kunnioitetaan Stalinin vainojen uhreja lukemalla heidän nimiään ääneen – viranomaiset yrittivät siirtää tilaisuuden ensimmäistä kertaa pois keskustasta

Ulkomaat

Moskovassa kunnioitetaan Stalinin vainojen uhreja lukemalla heidän nimiään ääneen – viranomaiset yrittivät sii

Moskova

Vähän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Memorial

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Selitimme,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupungin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alkuvuosina

Gontšarova