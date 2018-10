Raportti: Suhtautuminen samaa sukupuolta olevien avioliittoon ja muslimeihin on lyönyt kuilun Euroopan maiden välille – Suomessa asenteet muita Pohjoismaita konservatiivisemmat

Ulkomaat

Raportti: Suhtautuminen samaa sukupuolta olevien avioliittoon ja muslimeihin on lyönyt kuilun Euroopan maiden

Bryssel

Länsi-Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksen