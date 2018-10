Ulkomaat

Viranomaiset: Nainen räjäytti itsensä Tunisian pää­kaupungissa – kahdeksan poliisia haavoittui

Ainakin yhdeksän ihmistä on loukkaantunut Tunisian pääkaupungissa Tunisissa räjähdyksessä, jonka uskotaan olleen itsemurhaisku. Kahdeksan loukkaantuneista on poliiseja, kertoo maan sisäministeriö uutistoimisto Reutersin mukaan.



Tapausta kuvailtiin tuoreeltaan terrorismiksi.



Tunisin keskustassa sijaitsevan teatterin edustalla ollut silminnäkijä kertoi uutistoimisto Reutersille, että hän kuuli kovan räjähdyksen ja näki pakenevia ihmisiä. Paikalle on lähetetty myös ambulansseja.