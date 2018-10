Ulkomaat

Sirkusleijona hyökkäsi lapsen kimppuun Venäjällä

nelivuotias tyttö joutui sunnuntaina sairaalahoitoon sirkusleijonan hyökättyä hänen kimppuunsa, kertoo tapausta selvittävä tutkintalautakunta.Viranomaiset sanoivat maanantaina venäläismedian mukaan, että leijona raapi kynsillään lasten sirkusesitystä katselleen tytön kasvoja. Onnettomuus tapahtui Etelä-Venäjällä Uspenskoje-nimisessä kylässä, noin 1 250 kilometriä Moskovan eteläpuolella.Tapahtuneesta kuvatun videomateriaalin perusteella näyttää siltä, että leijonan ja yleisön välillä oli väljä verkko, mutta ei muita turvajärjestelyitä. Viranomaiset tutkivat tapausta, ja sirkuksen johtaja on pidätetty.hyökkäyksiä on tapahtunut Venäjällä myös aiemmin. Kiertävissä sirkuksissa käytetään usein villejä eläimiä, ja niitä koskevassa sääntelyssä on puutteita.Vuonna 2016 leopardi puri naista sirkusesityksen aikana Siperiassa. Vuonna 2012 gepardi haavoitti seitsenvuotiasta poikaa kasvoihin ja niskaan Moskovan lähistöllä ja tiikeri raapi kolmivuotiasta poikaa Venäjän Kaukoidässä.