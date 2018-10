Ulkomaat

Venäjä ilmoitti järjestävänsä ohjusharjoituksen osittain samalla alueella Naton suurharjoitusten kanssa

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Norjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Norjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Norjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trident Juncture