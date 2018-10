Ulkomaat

WHO: Ilman­saasteisiin kuolee vuosittain jopa 600 000 lasta

Ilmansaasteet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saasteet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhempien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terveysjärjestön

WHO:n raportti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

WHO:n