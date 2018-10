Ainakin viisi ihmistä kuollut myrskyissä Italiassa – Harvinaisen korkealle noussut tulvavesi peitti Venetsian keskustan

Ulkomaat

Ainakin viisi ihmistä kuollut myrskyissä Italiassa – Harvinaisen korkealle noussut tulvavesi peitti Venetsian

Kovat

Venetsian

Lähes

tuulet ja rankkasateet pieksivät Italiaa maanantaina, kertoo uutistoimisto AFP.Maan eri osissa riehunut myrskysää on vaatinut ainakin kolmen ihmisen hengen. Lisäksi se on nostanut kanaalikaupunki Venetsian tulvat lähes ennennäkemättömiin mittoihin.Kaksi ihmistä kuoli puun kaaduttua heidän autonsa päälle Rooman lähistöllä. Samanlainen onnettomuus vaati kuolonuhrin sekä Rooman eteläpuolella että Napolin alueella, AFP kertoo. Iäkäs nainen kuoli Luoteis-Italiassa Savonassa, kun rakennuksesta irronnut pala osui häneen.Veneton alueella sekä Genovassa ja Roomassa kaikki koulut oli suljettu.kuuluisa Pyhän Markuksen aukio täyttyi tulvavedestä, ja jalan kulkeminen kaupungin sydämessä oli lähes mahdotonta. Paikallisten viranomaisten mukaan tulva nousi korkeimmillaan 156 senttimetriin maanantaina iltapäivällä.AFP:n mukaan vanhemmat kantoivat lapsia harteillaan, ja jotkut turistit olivat vetäneet jalkoihinsa reisiin asti ulottuvat kumisaappaat.Mittaushistorian aikana Venetsian tulvahuippu on ylittänyt 150 senttimetriä vain viisi kertaa aiemmin. Lähes koko Italiaa koetellut tulva nousi vuonna 1966 Venetsiassa 194 senttimetriin. Tuolloin tulvat tuhosivat myös Firenzen historiallista keskustaa.koko Pohjois-Italia oli maanantaina hälytystilassa, kun vettä satoi paikoin yhtä paljon kuin tavallisesti usean kuukauden aikana. Tuulet puhalsivat kovimmillaan lähes 28 metriä sekunnissa.Veneton alueella pelätään, että tilanne äityy pahemmaksi kuin tulvavuonna 2010. Maa on nyt veden kyllästämä, joet ovat ääriään myöten täynnä, ja Pohjois-Afrikasta puhaltavan tuulen takia meri ei vedä vettä mantereelta.