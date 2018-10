Ulkomaat

Avasiko Merkelin lähtö Stubbille ohituskaistan Euroopan johtoon?

Bryssel

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EPP:n