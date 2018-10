Ulkomaat

Mielenosoittajat olivat vastassa, kun presidentti Trump vieraili synagoga­iskun jälkeen Pittsburghissa

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pittsburghilaisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump

Pittsburghin