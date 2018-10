Ulkomaat

YK saa uuden erityisedustajan setvimään Syyrian sotaa – ruotsalainen vaihtuu norjalaiseen

YK:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pedersen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

YK:n erityisedustaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väistyvä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy