BBC: Japanilainen junayhtiö lopettaa pelottavan koulutuksen – Työntekijät laitettiin kyykkimään raiteiden viereen, kun junat ohittivat heidät 300 kilometrin tuntivauhdilla

Ulkomaat

BBC: Japanilainen junayhtiö lopettaa pelottavan koulutuksen – Työntekijät laitettiin kyykkimään raiteiden vier

Japanilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koulutuksissa käytettiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy