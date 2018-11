Ulkomaat

Miksi kuningatar hymyilee? Ennen nyrpeänä kulkenut Elisabet, 92, on nykyään yhtä auringonpaistetta

Lontoo

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuningattaren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosiaalinen

Kuningattaren

Odotettua