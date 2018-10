Ulkomaat

Trump: Yhdysvallat voi lähettää jopa 15 000 sotilasta Meksikon vastaiselle rajalle siirtolaiskaravaanin takia

Yhdysvaltain

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005881435.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sotilaiden lähettäminen