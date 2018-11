Pohjois-Koreassa poliisit kourivat vaatteiden alta ja torivahti saattaa raiskata, kertovat naiset tuoreessa raportissa – ”He pitävät meitä leluina”

Ulkomaat

Pohjois-Koreassa poliisit kourivat vaatteiden alta ja torivahti saattaa raiskata, kertovat naiset tuoreessa ra

Peking

Pohjoiskorealaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raportin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nelikymppinen

Raportin