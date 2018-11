Pittsburghin joukkosurmasta epäiltyä miestä vastaan nostettiin 44 syytettä – ei tunnustanut syyllisyyttään oikeuden edessä

Ulkomaat

Pittsburghin joukkoampumisesta epäilty mies ei tunnustanut torstaina syyllisyyttään rikoksiin oikeuden edessä, kertoo uutistoimisto Reuters.Häntä vastaan on nostettu yhteensä 44 syytettä. Häntä syytetään muun muassa viha- ja ampuma-aserikoksista.Oikeuden edessä mies ilmoitti, ettei tunnusta rikoksia. Sen lisäksi hän puhui oikeudessa vain sen verran, että osoitti ymmärtävänsä häntä vastaan nostetut syytteet.Syyttäjät kertoivat Reutersin mukaan, että he pyrkivät saamaan ampujalle kuolemantuomion.epäilty 46-vuotias mies avasi tulen Tree of Life -synagogassa Pittsburghissa viime lauantaina. Ammuskelussa kuoli 11 ihmistä. Lisäksi ammuskelussa haavoittui kuusi ihmistä.Poliisi on vahvistanut tiedot, joiden mukaan mies oli puhunut kansanmurhasta ja halustaan surmata juutalaisia.Ammuskelu päättyi, kun poliisi ampui miestä, minkä jälkeen hän antautui. Tapausta pidetään historian pahimpana antisemitistisenä hyökkäyksenä Yhdysvaltain historiassa.