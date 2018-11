Humalassa ollut japanilaislentäjä jäi kiinni Heathrown lentokentällä Britanniassa – vain päiviä aiemmin toinen yhtiö oli kertonut samanlaisista ongelmista

Ulkomaat

Humalassa ollut japanilaislentäjä jäi kiinni Heathrown lentokentällä Britanniassa – vain päiviä aiemmin toinen

Japanilaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toistaiseksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuussa