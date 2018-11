The New York Times seurasi veropäivää Helsingissä – ”Pamplona voi ylpeillä härkäjuoksulla, Rio de Janeirolla on karnevaali, mutta Helsinki yksinään havainnoi kansallista kateuspäivää” Yhdysvaltalaislehti kuvaili veropäivää kansalliseksi peliksi, jossa seurataan, kenellä menee hyvin ja kenellä huonosti.