Ulkomaat

Itävallan Sebastian Kurz johti Euroopan rajojen sulkemista ja omi ääri­oikeiston teemat – Nuori liitto­kansler

Wien

Juuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kurzia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itävallan

Kurz

Kurz

Itävallan

Kurzin

Kurzin

nyt voisi olla Itävallan liittokanslerin Sebastian Kurzin https://www.hs.fi/haku/?query=sebastian+kurzin hetki. Eurooppa etsii uutta henkistä johtajaa. Kurzilla ei olisi mitään sitä vastaan, että Euroopan tulevaisuus olisi juuri hänen käsissään.Kurz, 32, on politiikan entinen ihmelapsi, joka suunnitteli taitavasti reittinsä Itävallan johtoon. Vuosi kanslerina tulee täyteen joulukuussa.”Haluan nostaa Itävallan takaisin Euroopan politiikan keskiöön”, Kurz sanoo kanslerinviraston työhuoneessaan Wienissä.Samaan aikaan Euroopan keskiössä on uusi valtatyhjiö.Saksan liittokansleri Angela Merkel https://www.hs.fi/haku/?query=angela+merkel ilmoitti maanantaina jättävänsä kristillisdemokraattisen CDU-puolueensa puheenjohtajuuden joulukuun puoluekokouksessa.Vaikka Merkel on valmis jatkamaan kanslerina, on selvää, ettei hän selviäisi siinä pestissä vuoteen 2021, vaalikauden loppuun.Euroopalla ei ole Merkelin tilalle itsestään selvää johtajaa. Tehtävä olisi aikamoinen. Pitäisi saada EU-maat pitämään yhtä, jotta EU:sta olisi puolustamaan etujaan ja rajojaan. Pitäisi näyttää suunta, jota myös kansalaiset pitävät uskottavana, jotta EU pysyy koossa.Kurz nappaisi mielellään lisää valtaa. Juuri nyt hänellä on näpeissään Euroopan unioni, sillä Itävalta on EU:n puheenjohtaja vuodenvaihteeseen saakka. Itävallan mottona on ollut Euroopan suojelu. Sitä hän varmasti jatkaisi mielellään, ja kysymys kuuluukin, kuinka kauan Kurz jaksaa keskittyä vain Itävallan politiikkaan.”Angela Merkel on dominoinut hyvin pitkään Euroopan politiikkaa. Kaikista EU-johtajista juuri hän ollut kaikkein pisimpään puoluejohtajana ja myös kanslerina”, Kurz sanoo.”Tietenkin meille kaikille tulee jollain tavalla yllätyksenä se, ettei hän asetu enää ehdolle puoluejohtajaksi. On selvää, että sillä on valtavia vaikutuksia Saksan politiikalle ja tietenkin myös koko Euroopalle.”Mutta mikä muuttuu, sitä on liian aikaista arvioida, Kurz sanoo. ”Riippuu seuraajasta.”kuvataan käveleväksi itsekontrolliksi, joka ei tee mitään sattumalta. Median hän on saanut hyppysiinsä, ja Kurz on yhdessä Ranskan presidentin Emmanuel Macronin https://www.hs.fi/haku/?query=emmanuel+macronin kanssa Euroopan politiikan uuden aallon tähtiä. Esimerkiksi Yhdysvaltain Saksan-suurlähettiläs Richard Grenell https://www.hs.fi/haku/?query=richard+grenell , kovan linjan trumpilainen, on suuri Kurz-fani. Grenell kuvaa Kurzia politiikan rocktähdeksi ja Euroopan toivoksi.Macron ja Kurz ovat molemmat rakentaneet ympärilleen omat poliittiset liikkeet. Molemmat tietävät, miltä haluavat menestyksensä näyttävän, ja pitävät vallan itsellään.Tämä itsevarmuus kiehtoo monia, ja monia myös ärsyttää. Se ei Kurzia haittaa. Hän on kuin teflonia, moni tarkkailija sanoo. Mitä pinnan alta paljastuu, jos sitä raaputtaa?Kurzin näyttävän työhuoneen katossa killuu valtava kristallikruunu, jonka valo leikkii seinän puuleikkauksessa, Itävallan kotkavaakunassa. Itävallan suuruuden ajat häivähtävät mielessä, myös se tummin menneisyys Adolf Hitlerin kotimaana.Itävalta on ollut myös Euroopan uuden äärioikeiston nousun etujoukoissa.Kun äärioikeistolaisen vapauspuolueen FPÖ:n johtaja Jörg Haider https://www.hs.fi/haku/?query=jorg+haider vuonna 1999 nousi hallitusvastuuseen, muut EU-maat syyttivät Itävaltaa Euroopan perusarvojen rikkomisesta ja panivat Itävallan boikottiin.Nyt ajat ovat toiset. Eurooppa kääntyy oikealle. Mutta silti Kurzia tarkkaillaan, sillä hän otti hallituskumppanikseen FPÖ:n.Kurz nousi valtaan omimalla FPÖ:n keskeiset teemat, maahanmuuttaja- ja muslimivastaisuuden, ja muutamalla ne salonkikelpoisempaan muotoon. Nyt moni miettii, miten paljon Kurz voi vielä flirttailla äärioikeiston menettämättä uskottavuuttaan Eurooppa-poliitikkona.politiikka on muuttunut vuodessa valtavasti – mutta niin on koko Euroopan. Muutoksen sinetöi Merkelin lopun alku.Saksa on Itävallan suurin ja tärkein naapurimaa. Kurz tuntee hyvin Saksan poliittisen eliitin ja etenkin yhden Merkelin haastajista, Jens Spahnin https://www.hs.fi/haku/?query=jens+spahnin . Spahn on Kurzin tukija – ja päin vastoin.”Tunnen Spahnin ja monia muita saksalaisia poliitikkoja, mutta en arvioi, millaisia he olisivat Saksan johdossa”, Kurz sanoo.Kurz ja Spahn ovat molemmat rakentaneet suosionsa sillä, että asettuvat Merkeliä vastaan.”En muotoilisi niin, että olen Merkel-kriitikko”, Kurz sanoo. ”Mutta on totta, että olemme jossain asioissa eri linjoilla, ja niistä keskeisin on maahanmuutto. Se tuli selväksi jo vuonna 2015.”Kurz ottaa mielellään kunnian siitä, että sulki niin sanotun Länsi-Balkanin reitin. Vuonna 2015 Turkista Välimeren yli Kreikan saarille tulleet turvapaikanhakijat vaelsivat Länsi-Balkanin maiden läpi EU:n ulkorajalle Unkariin. Monen päämääränä oli Saksa. Tie sinne vei myös Itävallan läpi.Kurz oli alkuvuodesta 2016 Itävallan ulkoministeri, kun Länsi-Balkanin reitin maa toisensa perää sulki rajansa turvapaikanhakijoilta. Rajojen sulkeminen vaikutti ratkaisevasti Euroopan pakolaismääriin.Kurz tajusi varhain, miten maahanmuutto vielä jakaisi Euroopan. Hän itse asettui johtamaan niitä, joiden mielestä rajat piti sulkea.Merkelin heikensi lopulta juuri maahanmuuttopolitiikka, vaikka on muitakin syitä. Valta vaihtuu aina lopulta, se on sen luonne. Ihmiset kyllästyvät ja tarvitsevat uutta.on valinnut brändikseen maahanmuuttopolitiikan. Se myy.”Ei maahanmuutto dominoi Eurooppaa, mutta se on yksi Euroopan unionin isoista kysymyksistä, joka täytyy ratkaista”, Kurz sanoo.Ratkaisut vain ovat hyvin vaikeita. Sen Kurz on saanut kokea nyt, kun Itävalta on EU:n puheenjohtajamaa. Sanoja on vaikea muuttaa teoiksi, kun todella pitäisi sopia esimerkiksi siitä, miten EU:n ulkorajaa valvotaan.EU on jumissa, mutta Kurz ei aio nostaa käsiä pystyyn.Kurzilla on silti selvästi paine saada näyttöjä kovasta linjastaan. Tällä viikolla hän ilmoitti Itävallan irtaantuvan Unkarin perässä YK:n globaalista maahanmuuttoa koskevasta Global Compact for Migration (GCM) -sopimuksesta.Oikeistopopulistit tekevät nyt GCM-sopimuksella politiikkaa ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Kyse on YK:n pakolaisten asemaa määrittelevästä ei-sitovasta asiakirjasta, joka on keskiössä YK-kokouksessa joulukuussa Marokossa. Suomesta siirtolaisuuskokoukseen osallistuu tasavallan presidentti Sauli Niinistö https://www.hs.fi/haku/?query=sauli+niinisto ja Niinistö tapaavat ensi viikolla Suomessa. Kurz tulee Helsinkiin europarlamentin suurimman ryhmän, Euroopan kansanpuolueen eli EPP:n puoluekokoukseen.EPP valitsee Helsingissä kärkiehdokkaansa EU-komission johtoon, ja kokous tuo Helsinkiin aimo joukon Euroopan konservatiivipuolueita edustavia johtajia: Kurzin, Merkelin, Unkarin pääministerin Viktor Orbánin https://www.hs.fi/haku/?query=viktor+orbanin sekä monia muita.Kurz tapaa sekä Niinistön että pääministeri Juha Sipilän https://www.hs.fi/haku/?query=juha+sipilan . Aiheina ovat EU ja myös Venäjä, johon Itävallalla on hyvät välit.Kurzin ja hänen hallituskumppaniensa suhde Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin https://www.hs.fi/haku/?query=vladimir+putiniin on hieman erikoinen. Putin osallistui kesällä Itävallan ulkoministerin Karin Kneisslin https://www.hs.fi/haku/?query=karin+kneisslin häihin. FPÖ-poliitikot ovat myös usein nähtyjä vierailta Venäjän Ukrainalta miehittämällä Krimillä.Sipilän kanssa pääaihe lienee EU-puheenjohtajuus. Se siirtyy vuodenvaihteessa Itävallalta Romanialle ja ensi kesänä Romanialta Suomelle.Kun on Suomen vuoro, EU-vaalit ja Suomen eduskuntavaalit on juuri käyty. EU alkaa järjestäytyä ja vääntää johtajistaan. Voi olla, että brexit-sopimus on auki, samoin EU:n rahoituskehykset. Ehkä sylissä on konflikti Italian kanssa, sillä juuri nyt maa vähät välittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksesta.Mikä Suomea odottaa?Hyvin intensiivinen tehtävä, Kurz sanoo. Mutta mielekäs. ”Puheenjohtaja on yksittäistä jäsenmaata vahvempi toimija EU:ssa.”Siihen, että komission johtoon nousisi Suomen kauden alkajaisiksi Alexander Stubb https://www.hs.fi/haku/?query=alexander+stubb , Kurz ei usko. Valituksi tulee baijerilaiskonservatiivi Manfred Weber https://www.hs.fi/haku/?query=manfred+weber ”Tunnen niin Weberin kuin Stubbin ja pidän molempia hyvinä poliitikkoina. Tuemme kuitenkin Weberiä.”EU-puheenjohtajuuskauden pääteemat ovat olleet ehtaa Kurzia: turvallisuus, järjestys ja ulkorajojen suojelu.Lista siitä, mitä halutaan tehdä, on pitkä – mutta tosiasiassa lupauksia on vaikea pitää.”On aina mahdollista ottaa askelia oikeaan suuntaan, ja olen itse asiassa varsin tyytyväinen. Meillä on tänä päivänä 95 prosenttia vähemmän Eurooppaan tulevia siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita kuin vuonna 2015.”Kurz ilmoittautui Euroopan sillanrakentajaksi, mutta sekin on miltei mahdoton tehtävä. EU leiriytyy. Jakolinjoja on koko ajan enemmän.Tilannetta kuvaa hyvin esimerkiksi se, miten erimielinen EPP-puolue on siitä, miten suhtautua omaan ryhmään kuuluvaan Orbánin Fidesz-puolueeseen.Rajat kiinni -linja yhdistää Kurzin Orbániin. Unkari pitää huolen siitä, ettei Itävaltaan tule turvapaikanhakijoita. Toisaalta Kurz on pysynyt EU:n keskitien linjassa siinä, että tuomitsee Orbánin yksinvaltaiset otteet.Kurz pitäisi silti Fidesz-puolueen mukana EPP:ssä. Hänestä on myös ongelma, että oikeusvaltioperiaatteiden rikkomista tarkastellaan niin kuin ne olisivat vain oikeistopuolueiden syy.”Kyse ei ole vain Unkarista ja Puolasta. Huomion olisi oltava myös Romaniassa, jossa vasemmistohallitus käy brutaalilla poliisivoimalla mielenosoittajien päälle ja jossa korruptiosyyttäjän työtä vaikeutetaan.”Slovakia on sosiaalidemokraattien johtama, Kurz muistuttaa. ”Siellä pääministeri joutuu eroamaan, kun hallituksen yhteyksiä rikollisjärjestöön tutkinut toimittaja murhataan. Näiden kaikkien eri maiden hallituspuolueet ovat eri EU-parlamentin puolueissa.”teflonpinta kestää paljon. Hän on nopea poliittisissa liikkeissään, taitava esiintyjä ja hyvä yksinkertaistaja. Siksi hän on myös hyvin suosittu.Itsensä Kurz määrittelee liberaaliksi kristillissosiaaliseksi ihmiseksi. Hän kieltää, että olisi muuttunut tai että olisi aikaisempaa oikeistolaisempi. ”Olen ollut aktiivisesti mukana politiikassa 17-vuotiaasta ja arvopohjani on hyvin vakaa.”Silti Kurz on myös täynnä ristiriitoja. Hän samaan aikaan sekä ajaa Eurooppa-myönteistä politiikkaa että johtaa maata nationalistisen äärioikeistopuolueen kanssa. Muuta vaihtoehtoa ei tosin ollut, sillä yhteistyö sosiaalidemokraattien kanssa oli tiensä päässä.Nyt Kurz saa läpi talousuudistuksia ja veronalennuksia – ja FPÖ saa myös haluamansa. Turvapaikanhakijoiden elämästä on tehty entistä niukempaa ja rajatumpaa.Kurz on sitä mieltä, ettei hallituskumppanin arvoja tarvitse jakaa. Tärkeintä on yhteinen hallitusohjelma.”FPÖ on oikeistopuolue. Jos vertailee ohjelmiamme, huomaa, miten erilaisista puolueista on kyse. Me olemme Eurooppa-myönteisiä, FPÖ enemminkin Eurooppa-skeptinen. Meillä on vahva fokus kristillisiin arvoihin, ja FPÖ:llä on todellakin aivan toinen historia takanaan.”Kurzin arvostelijoiden mielestä jatkuvat kädenojennukset FPÖ:lle tuhrivat kuitenkin jo Kurzin kalvosimia. Kansainvälisen politiikan kentillä FPÖ:n ja sen monen poliitikon natsitausta ja yhä osin voimissaan oleva juutalaisvastaisuus tuovat ongelmia esimerkiksi Israelin kanssa. Ja vaikka Kurz mielellään poseeraa esimerkiksi Macronin seurassa, on vaikea sanoa, miten uskottava hän on lopulta on muiden EU-johtajien silmissä.nousu valtaan viime vuoden vaaleissa muutti merkittävästi Itävallan politiikkaa. Yksi koko Euroopan megatrendeistä on käännös oikeaan, ja tämän käänteen harjalla Kurz surffaa. Kurz on tosin itse sitä mieltä, että Euroopan poliittisen mielenmaiseman muutosta liioitellaan.”Ennen Ranskan vaaleja toimittajat maalasivat pakkomielteisesti kuvaa siitä, että Marine Le Pen https://www.hs.fi/haku/?query=marine+le+pen voittaa, tai että Itävalta valitsisi FPÖ:n Norbert Hoferin https://www.hs.fi/haku/?query=norbert+hoferin presidentiksi tai että enemmistö olisi brexitiä vastaan. Kyselyt voivat johtaa myös harhaan. Nyt povataan suurta äärioikeiston nousua eurovaaleissa, mutta minusta edessä on ihan tavalliset vaalit. Vaaleissa nähdään aina muutoksia, kun toiset puolueet vahvistuvat ja toiset heikentyvät.”Ensi kevään europarlamenttivaalit ovat näytön paikka Euroopan uusille nationalistisille ja oikeistopopulistisille puolueille. Kannatukselle on pohjaa. EU olisi ilman brexitiäkin uskottavuuskriisissä. Nostetta oikeistopopulisteille tulee Euroopan ulkopuolelta, niin Yhdysvalloista kuin Venäjältä, joille kummallekaan vahva ja yhtenäinen EU ei ole tavoite. Trumpin https://www.hs.fi/haku/?query=trumpin Donald https://www.hs.fi/haku/?query=donald entinen neuvonantaja Steve Bannon https://www.hs.fi/haku/?query=steve+bannon kerää parhaillaan yhteen Euroopan nationalisteja. Tuoko yhteistyö lisää voimaa vaalikamppailuun, ja onko hyvin erilaisista ryhmistä toimimaan yhdessä myös europarlamentissa?”Olen samaan aikaan sekä optimisti että realisti. En todellakaan anna Bannonin ja hänen Brysselin-toimistonsa 14 työntekijän mitenkään huolestuttaa itseäni. Olen aivan varma, että eurovaaleissa menestyvät edelleen Euroopan yhtenäisyyttä ajavat puolueet.”Oikeistopopulismi nousee siksi, että elämme demokratiassa, Kurz sanoo. ”Ihmiset päättävät. Poliitikkojen tehtävänä on vakuuttaa äänestäjät omilla tavoitteillaan ja toimillaan.”

Oikaisu 3.11. kello 9.38: Jörg Haiderin nimi oli kirjoitettu virheellisesti muodossa Jörg Heider.