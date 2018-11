Ulkomaat

vieraalla korostuksella puhuvalta henkilöltä kysyä, mistä hän on kotoisin?”Ei missään tapauksessa!” sanoi Lontoossa asuva saksalainen tuttavani. Häntä ärsyttää joka kerta, kun germaaniaksentti kirvoittaa kysymyksiä.Hänestä utelu on rasismia.Itse olen eri mieltä. Korostus paljastaa vääjäämättä, jos on tullut jostain muualta. Miksi siitä ei saisi kysyä? Uteliaisuus voi olla jopa kohteliasta.Väittelimme asiasta hetken. Hän mursi englantia saksaksi, minä suomeksi. Tulimme keskenämme ymmärretyiksi, vaikka emme ymmärtäneet toisiamme.britti kysyy ulkomaalaisittain puhuvalta suoraan, mistä tämä on kotoisin.Siihen on monta syytä. Yksi niistä on hienotunteisuus.Toisen ulkomaalaisuudesta ei haluta tehdä numeroa. Peruskohtelias henkilö ei sohaise sormellaan toisen heikkouksiin, kuten nyt esimerkiksi vajavaiseen englannin kielen taitoon.Ja vajavaista taito on aina, jos ei ole Britteinsaarille syntynyt.Britanniassa ihmisen puhetapa kertoo kaiken: sosiaaliluokan, taustan, iän ja asuinpaikan.Muualla syntyneen puheenparsi kertoo, että hän on geneerinen ulkomaalainen, vaikka tästä ei sivistyneissä piireissä tehdäkään numeroa. Onnekkaimpien aksentti tuo pääsyn alalajeihin kuten ”ranskalainen”, ”intialainen” tai ”kiwi” (uusseelantilainen).ei yleensä kysytä senkään takia, koska harvaa jaksaa kiinnostaa.Lontoon asukkaista ulkomaalaistaustaisia on yli kolmannes eli kolmisen miljoonaa. Kukaan ei ehdi ja jaksa kysellä toisten juurista, kun joka kolmas vastaantulija on jostain muualta.Toisen syntymämaasta utelu ei kuulu muutenkaan kaikkien sujuvimpaan small talkiin. Ennen kaikkea se on riskipitoinen lähestymistapa, sillä vastauksesta voi olla vaikea jatkaa sulavasti.Epätavallisen utelias britti: ”Mistä muutit Lontooseen?”Minä: ”Helsingistä Suomesta.”Britti: ”Suomessa on upeat vuonot!”Minä, vaatimattomasti: ”Norjassa on kyllä hienommat.”(Tämän takia en itse yleensä utele muiden kotimaista. Miten muka osaisin jatkaa tyylikkäästi, jos toinen sanoo Paraguay, tai Tonga tai edes Moldova?)ihmisistä tuntuu tulleen entistä varovaisempia kyselemään kenenkään kotimaasta.Maahanmuuttajiin myönteisesti suhtautuvat eivät halua antaa väärää kuvaa, että ulkomaalaiset muka ärsyttäisivät.Maahanmuuttajiin kielteisesti suhtautuvat pitävät puolestaan mölyt mahassa. Omia mielipiteitä ei ole pakko mainostaa ääneen.Toimittajana töitä tehdessäni kerron aina heti ensimmäisessä lauseessa, mistä maasta olen kotoisin. Vapaa-ajallakin pyrin vihjaisemaan keskustelukumppanille aina jossain sivulauseessa, mistä tulen:”Englantilainen Marmite-tahna on todella ihanaa, vaikka onhan meillä Suomessakin mämmiä, joka on vähän samannäköistä. . .””Englannissa on aina niin mukavan lämmintä, toisin kuin Suomessa tammikuussa vuonna 1987, jolloin. . .”Ei niin, että kuvittelisin ketään kiinnostavan. En vain halua antaa vaikutelmaa, että muka luulisin, etteivät he aivan hyvin puheestani kuulisi, että olen jostain tyystin muualta.Suomi-nostoa pitäisi jopa aikaistaa.Äskettäin erään brittipuolitutun pidättäytyväinen puoliso – johon olen törmännyt viimeisen kymmeneen vuoden aikana silloin tällöin samoissa tilaisuuksissa ja joskus jopa keskustellutkin – osoitti kohteliasta uteliaisuutta ja esitti viimein avainkysymyksen:”Mistä päin Puolaa oletkaan?”