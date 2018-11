Ulkomaat

Vuoden 2001 WTC-iskujen rahoituksessa avustanut mies pidätettiin Espanjassa luottokorttien kloonaamisesta

poliisi kertoi lauantaina hajottaneensa rikollisjengin, joka kloonasi luottokortteja. Jengin johtaja, algerialainen 49-vuotias mies, on ollut aiemmin vangittuna siitä, että hän auttoi rahoittamaan vuoden 2001 syyskuun terrori-iskuja Yhdysvaltoihin. Terrori-iskuissa kuoli lähes 3 000 ihmistä.Poliisi on pidättänyt Madridissa 19 ihmistä paljastuneen luottokorttien kloonauksen vuoksi. Rikollisryhmä oli erikoistunut laittomien luottokorttien valmistamiseen hankkimalla ihmisten tietoja, kuten pin-koodeja, pimeästä verkosta. Hankitut tiedot yhdistettiin toisiin kortteihin.salaa liikenteen eli se on anonyymi. Sinne ei pääse tavallisilla hakukoneilla kuten Googlella.Valmistamillaan korteilla rikolliset nostivat käteistä pankkiautomaateista tai ostivat tarvikkeita kaupoista.Jengin johtaja oli käyttänyt samaa rikosmenetelmää auttoi rahoittamaan vuoden 2001 syyskuussa Yhdysvalloissa tehtyjä terrori-iskuja. Iskuissa muun muassa kaksi matkustajakonetta ohjattiin New Yorkissa päin World Trade Center (WTC) -torneja.Poliisin mukaan nyt paljastuneissa luottokorttien kloonaamisissa pidätetty hankki kuitenkin rahaa itselleen.