Ulkomaat

Hyllyt huutavat tyhjyyttään Heidar Fekrin kaupassa, mutta eipä olisi asiakkaitakaan – maanantain pakotteet ova

”Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

70-vuotiaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iranin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iranin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvallat