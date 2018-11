Ulkomaat

BBC: Afrikan maita uhkaa liiallinen riippuvuus Kiinan veloista – Ajatus­hautomon mukaan suuri velka­kriisi uhk

Lähes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

BBC-kanavan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan