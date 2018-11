Ulkomaat

Moskovassa väärin pysäköivät välttelevät sakkoja peittämällä rekisteri­kilpiään – pahvinpala, cd-levy ja teipp

Moskova

Koivunlehti

Pysäköinti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kilpien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moskovassa

Sakkoja