Isossa osassa Yhdysvaltoja Floridasta Keskilänteen äänestetään tänään huonossa säässä, kertoo The New York Times. Vaalipäivän sää saattaa tutkimusten mukaan pienentää äänestysaktiivisuutta. Sen taas on todettu hyödyttävän republikaaneja, joiden äänestäjät ovat uskollisempia.

Marraskuussa julkaistun tutkimuksen mukaan huono sää saattaa vaikuttaa siihenkin, ketä äänestetään. Yksi tutkimuksen tekijöistä, Dartmouthin yliopiston professori Yusaku Horiuchi, kertoi lehden haastattelussa, että huono sää vaikuttaa ihmisten mielialaan, he alkavat välttää riskejä ja tulevat konservatiivisemmiksi. Siksi he äänestävät republikaaneja.

Horiuchi tosin korosti New York Timesille, että sään mukaan äänestäviä on hyvin pieni osa äänestäjistä.