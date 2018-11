Ulkomaat

Jopa kahdeksan pelätään kuolleen kahden asuinrakennuksen romahdettua Marseillessa Ranskassa

Maanantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokonaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viranomaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy