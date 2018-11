Ulkomaat

Ranskalaishotellit haastoivat Airbnb:n oikeuteen ”epäreilusta kilpailusta”

hotellit ovat haastaneet yksityisiä majoituspalveluja internetin kautta välittävän yhdysvaltalaisen Airbnb:n oikeuteen, kertoo uutistoimisto AFP.Umih-hotellijärjestö syyttää Airbnb:tä ”epäreilusta kilpailusta” toimimalla tahallisesti vastoin sille määrättyjä sääntöjä.sanotaan olevan tietoinen siitä, että jotkut asuntojen omistajat vuokraavat huoneitaan tai huoneistojaan pitemmäksi aikaa kuin enimmillään 120 päiväksi vuodessa, mikä on määrätty rajaksi monessa kaupungissa.Hotellijärjestön mukaan verkkopalvelussa on myös sinne rekisteröimättömiä vuokraajia. Rekisteröintiä vaaditaan useissa ranskalaiskaupungeissa, jotka haluavat kitkeä palvelun käyttäjäverkostosta vuokraamista ammattimaisesti harjoittavat henkilöt.Alustava oikeuskäsittely asiasta on ensi helmikuussa.järjestö on laskenut, että jos palvelua käyttävistä vuokraajista yksi prosentti toimii laittomasti, hotelliala menettää vuosittain kymmeniä miljoonia euroja, AFP kertoo.Järjestö vaatii Airbnb:ltä kuitenkin vain nimellistä 143 euron korvausta. Summa on sama, jonka eräs laiton asunnon vuokraaja peri yhdestä yöstä Pariisista. Hänet todettiin syylliseksi laittomaan toimintaan oikeudessa aiemmin tänä vuonna.Oikeudenkulujensa kattamiseksi järjestö vaatii lisäksi 50 000 euron korvausta.lisäksi monet muutkin suurkaupungit, esimerkiksi Amsterdam, Barcelona, Berliini ja New York ovat alkaneet suitsia Airbnb:n toimintaa.AFP:n mukaan Airbnb:stä löytyy ilmoitukset yhteensä noin 500 000 huoneesta ja huoneistosta Ranskassa. Niistä 65 000 sijaitsee Pariisissa, jossa hotellihuoneita on tarjolla 80 000.Viranomaisten mukaan Pariisin Airbnb:n tarjonnasta vain 38 prosenttia eli noin 25 000 huonetta tai huoneistoa on rekisteröity.