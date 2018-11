Partiotytöt haastaa Partiopojat oikeuteen Yhdysvalloissa, koska Partiopojat vaihtoi nimensä Partiolaisiksi ja alkaa hyväksyä myös tyttöpartiolaisia

Ulkomaat

Partiotytöt haastaa Partiopojat oikeuteen Yhdysvalloissa, koska Partiopojat vaihtoi nimensä Partiolaisiksi ja

Yhdysvaltain

Tähän

partiotyttöjärjestö Girl Scouts haastaa partiopoikajärjestö Boy Scoutsin oikeuteen, koska Boy Scouts on vaihtanut nimensä Scoutsiksi eli Partiolaisiksi ja alkanut hyväksyä joukkoonsa vanhempia tyttöpartiolaisia.Haasteen mukaan tämä hankaloittaa Girl Scoutsin toimintaa ja loukkaa järjestön brändiä.Girl Scoutsin mukaan epätietoiset vanhemmat ja koulut ympäri Yhdysvaltoja ovat luulleet partiojärjestöjen yhdistyneen yhdeksi Scouts-järjestöksi. Näin ei siis ole.asti Yhdysvaltain poikapartiolaiset ovat esiintyneet nimenomaan partiopoikina eivätkä universaaleina partiolaisina. Girl Scouts kuitenkin omistaa tavaramerkin käsitteeseen Scouts eli Partiolaiset ja siitä johdettuun verbiin.Näin ollen universaaleina Partiolaisina esiintyvät Partiopojat paitsi loukkaa tavaramerkkiä myös marginalisoi Girl Scoutsin toimintaa, haasteessa lukee uutistoimisto Reutersin mukaan.Boy Scouts of America vaihtoi nimensä keväällä ja ilmoitti asiasta kampanjalla, jossa oli sekä poikia että tyttöjä. Tämä oli Girl Scoutsin mukaan tavaramerkkirikkomus.”Vain Girls Scoutsilla on oikeus käyttää Girl Scouts- ja Scouts-tavaramerkkejä tytöille suunnatuissa johtajuus­kasvatus­palveluissa”, haasteessa lukee.