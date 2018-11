Florida hyväksyi lakimuutoksen, joka voi heiluttaa vaalituloksia tulevaisuudessa – ”Olemme antaneet ihmisyyden takaisin 1,4 miljoonalle ihmiselle”

Ulkomaat

Florida hyväksyi lakimuutoksen, joka voi heiluttaa vaalituloksia tulevaisuudessa – ”Olemme antaneet ihmisyyden

Floridalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Floridassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lakimuutoksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On vaikea

Yhdysvalloissa