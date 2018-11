Ulkomaat

Brexit on yhtä jargonia – HS kokosi vaikeat termit, joita neuvottelijat pudottelevat

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brexit on brittien exit

Brexit

Pohjois-Irlannin backstop eli perälauta

Parhaillaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Artikla 50 antaa kehikon

Britannia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brexit ilman diiliä on huono diili

Eri

1922-komitea on riviedustajien kassara

Brexit-neuvottelut

ERG-ryhmä ajaa kovaa brexitiä

Brittimedia

Kansanäänestyksestä kansan äänestykseen

Kesän

Mistä alahuone saa äänestää?

Britannian