Vankilamellakassa kuoli useita ihmisiä Tadžikistanissa – suurin osa kuolleista vankeja

on kuollut noin 20 vankia ja kaksi vartijaa Tadžikistanissa, kertoi uutistoimisto AFP turvallisuuslähteiden perusteella torstaina. Lisäksi mellakassa kerrotaan haavoittuneen kuusi vartijaa.Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan kuolleita on 13.Mellakka alkoi pohjoisessa Hudžandin kaupungissa myöhään keskiviikkona paikallista aikaa. Kaupunki sijaitsee noin 300 kilometrin päässä maan pääkaupungista Dušanbesta.puhunut sisäministeriön edustaja kertoi Reutersille, että mellakka sai alkunsa, kun Isis-järjestön jäseneksi luokiteltu vanki hyökkäsi vartijan kimppuun.Vankilaan kutsuttiin vahvistuksia mellakan taltuttamiseksi. Tilanne on saatu hallintaa, viranomaislähde kertoi Reutersille.