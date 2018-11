Ulkomaat

Hiv-positiivisen sotilaan epäillään raiskanneen 75 teinipoikaa Thaimaassa

sotilas raiskasi jopa 75 teinipoikaa Thaimaassa, uutistoimisto AFP kertoo.43-vuotiaan kersantin epäillään houkutelleen 13–18-vuotiaita poikia tapaamisiin käyttämällä tekaistua profiilia homojen deittailusivustolla.Mies pyysi poikia lähettämään paljastavia kuvia itsestään. Kun pojat tapaamispaikalla huomasivat tulleensa huijatuiksi, mies kiristi poikia kuvilla ja pakotti harjoittamaan kanssaan seksiä.Rikokset tapahtuivat enimmäkseen Khon Kaenin maakunnassa Koillis-Thaimaassa, mutta myös pääkaupungissa Bangkokissa.Uhreille on tarjottu kriisiapua, ja heille tehdään hiv-testejä.mukaan syyllisyydestä ei ole epäselvyyttä. ”Meillä on todisteita siitä, että hän raiskasi pojat, joita oli noin 75. Todisteet ovat selkeät, ja epäilty on tunnustanut.”Viranomaisten mukaan mies jatkoi raiskauksia ilmeisesti vähintään neljän vuoden ajan, mutta nyt tutkitaan, alkoivatko rikokset jo aikaisemmin.Viranomaiset saivat vinkin miehestä Facebook-sivulta, joka tutkii rikoksia internetiä hyödyntäen.Maksimirangaistus alaikäisen raiskaamisesta Thaimaassa on 20 vuotta vankeutta.