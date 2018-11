Prinssi Charles kertoi lopettavan suorat puheensa, kun hän nousee kuninkaaksi – ”En ole niin tyhmä” Dokumentissa prinssi toteaa, että on ”hölynpölyä”, että hän jatkaisi ulostulojen tekemistä kuninkaana. Hän korosti, että on pyrkinyt pysymään aina puoluepolitiikan ulkopuolella. Prinssi Charles on kampanjoinut esimerkiksi ympäristöasioiden puolesta jo vuosikymmenten ajan.