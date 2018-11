Ulkomaat

Valkoisen talon lehdistösihteeri levitti videota, joka on ilmeisesti peukaloitu – Portti­kiellon saanut CNN:n

Valkoisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Videolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sandersin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Peukaloidun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös