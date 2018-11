Ulkomaat

Valkoisen talon lehdistö­sihteeri levitti ilmeisesti peukaloitua videota, jossa CNN:n toimittaja näyttää läimä

Valkoisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Videolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sandersin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Peukaloidun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Valheellisen

Sanders