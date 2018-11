Trumpin hallinto määräsi: Laittomasti maahan tulleet eivät voi jatkossa anoa turvapaikkaa – Juristit ja asiantuntijat tyrmäävät määräyksen perustuslain vastaisena

Ulkomaat

Trumpin hallinto määräsi: Laittomasti maahan tulleet eivät voi jatkossa anoa turvapaikkaa – Juristit ja asiant

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin